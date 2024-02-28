- Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Berlin'deki barış anlaşması müzakeresi başladı

BERLİN - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde bir araya geldiği görüşme, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakereleri Almanya'da devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşme, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın konukevi olarak kullandığı Villa Borsig'de başladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılması beklenen barış anlaşması ele alınıyor.

Son müzakere Moskova'da yapılmıştı

Almanya'da 17 Şubat'ta düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında barış anlaşması müzakerelerinin devam ettirilmesi için dışişleri bakanlarına talimat vermişti. Aliyev ve Paşinyan, sınır belirleme komisyonlarının da yakında toplanmasını istemişti.

Bayramov ve Mirzoyan en son barış anlaşması müzakereleri için 25 Temmuz 2023'te Moskova'da bir araya gelmişti.