Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Dilican kentinde görüştü.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, Hacıyev ve Grigoryan Ermenistan'ın Dilican kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündemine ilişkin çeşitli konular ele alındığı görüşmede, bölgede kalıcı barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ikili diyaloğun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar ayrıca, iki ülkenin sivil toplumları arasında güven artırıcı önlemler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Hacıyev ve Grigoryan, çalışma düzeyindeki temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kalırken, bir sonraki görüşmenin Azerbaycan'da yapılacağını teyit etti.