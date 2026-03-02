Haberler

Azerbaycan ve Bae Dışişleri Bakanları Ortadoğu'daki Artan Gerilimi Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve BAE Dışişleri Bakanı Zayid Al Nahyan, Ortadoğu'daki artan gerginliği ele alarak uluslararası hukuka uyulması ve diyalog yoluyla çözümün önemini vurguladılar.

BAKÜ, 2 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Zayid Al Nahyan son dönemde Ortadoğu'da artan gerginliği görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günü telefonda görüşen Bayramov ve Al Nahyan bölgedeki gelişmelerden duydukları derin endişeyi dile getirerek, artan gerginliğin bölgesel istikrar ve uluslararası barış açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Bir an önce uluslararası hukuka sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken taraflar, çatışmanın diyalog ve siyasi yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini yineledi.

Açıklamada sivillerin ve sivil altyapının güvenliğinin öncelik olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Bayramov artan gerginlikte hayatını kaybeden sivillere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Kaynak: Xinhua
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Düşen uçak ABD'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu

Korkulan iddia doğru çıktı! ABD'li pilot düşen uçaktan böyle çıkarıldı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı