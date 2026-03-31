Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı heyeti, Dezenformasyonla Mücadele Merkezini ziyaret etti

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezini (DMM) ziyaret etti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayilov ve heyetiyle DMM'nin çalışma modelleri, bilgi kirliliğiyle mücadelede teknik iş birliği ve bilgi güvenliğine yönelik stratejik iletişim projelerinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dezenformasyona karşı bölgesel dayanışmamızı artırıyor, medya alanındaki tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.