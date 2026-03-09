Haberler

Azerbaycan, İran sınırında yük araçlarının hareketine yönelik kısıtlamayı kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran sınırında yük araçlarının hareketine yönelik kısıtlamayı kaldırdığını açıkladı. Kısıtlama, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen İHA saldırıları sonrası getirilmişti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran sınırında yük araçlarının hareketine yönelik kısıtlamayı sonlandırdı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamanın saat 10.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı dolayısıyla Azerbaycan-İran sınırında yük araçlarının hareketi, Azerbaycan Bakanlar Kurulunun kararıyla durdurulmuştu.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, bunun ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığını, hadisenin araştırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin Fener maçı sonrası çıldırdı

Fener maçı sonrası çıldırdı