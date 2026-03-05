Haberler

Azerbaycan: İran'ın İha Saldırısı Karşılıksız Kalmayacak

Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İHA saldırısının karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İran'a ait bir İHA'nın Nahçıvan'daki bir havalimanını vurması nedeniyle iki sivilin yaralandığı, bir başka İHA'nın ise bölgede bir köy okulunun yakınına düştüğü belirtildi.

Düşen İHA'ların enkazının incelendiği belirtilen açıklamada, "Bu saldırganlık eylemleri karşılıksız kalmayacaktır" denildi.

Azerbaycan, İsrail'in bölgedeki en yakın ortaklarından biri olarak görülüyor. İsrail'in ham petrol ithalatının yüzde 40'tan fazlasını Azerbaycan'dan sağladığı belirtilirken, iki ülke arasında savunma sanayi ve güvenlik iş birliği alanında çok sayıda anlaşma bulunuyor.

