Azerbaycan: İran ile Yeni Sınır Kapısı Açılacak

BAKÜ, 30 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan önümüzdeki günlerde İran sınırında yeni bir sınır kapısı açmaya hazırlanıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bağırov çarşamba günü parlamento komitesinde yaptığı konuşmada, son yıllarda sınırdaki birçok kontrol noktasında altyapı modernizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İran ile aralarındaki sınırda bulunan Ağbend kontrol noktasının inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu ve an itibarıyla yoğun çalışmaların sürdüğünü belirten Bağırov, yeni tesisin yayalara da daha konforlu bir geçiş imkanı sunacağını ifade etti.

