Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Tahran'da Kutlandı

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Tahran'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü, Tahran'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona İran Yol ve Şehircilik Bakanı ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi katıldı. İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlendiği vurgulandı.

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla İran'ın başkenti Tahran'da resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'nin ev sahipliğinde Tahran'da bir otelde düzenlenen resepsiyona İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve yabancı misyon temsilcilerinden çok sayıda isim katıldı.

Resepsiyonda konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, "İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor." dedi.

İranlı bakan, İran ve Azerbaycan'ın "stratejik" boyuttaki ilişkilerin bölgenin istikrar, refah ve güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayanıyor. Enerji gibi stratejik alanlarda da ikili ve çok taraflı iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Alizade de ülkesinin İran ile ilişkilere özel önem verdiğini kaydederek, "Şu anda aramızdaki ilişkiler sağlam temellere dayanıyor ve sürdürülüyor. Büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlaması, İran ve Azerbaycan heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, ortak tatbikatlar yapılması ve çözülmemiş sorunların çözülmesi ilişkilerimizin giderek güçlendiğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Alizade, İran ile ticari ilişkilerinin geçen yıla oranla yüzde 30 arttığını ve başta enerji olmak üzere bir çok alanda ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Resepsiyonda Azerbaycan'a ait yöresel çalgılar ve danslarla konuklara müzik ziyafeti sunulurken Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Alizade ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, bağımsızlık günü pastasını birlikte kesti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.