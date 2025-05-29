Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Tahran'da Kutlandı

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla İran'ın başkenti Tahran'da resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'nin ev sahipliğinde Tahran'da bir otelde düzenlenen resepsiyona İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve yabancı misyon temsilcilerinden çok sayıda isim katıldı.

Resepsiyonda konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, "İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor." dedi.

İranlı bakan, İran ve Azerbaycan'ın "stratejik" boyuttaki ilişkilerin bölgenin istikrar, refah ve güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayanıyor. Enerji gibi stratejik alanlarda da ikili ve çok taraflı iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Alizade de ülkesinin İran ile ilişkilere özel önem verdiğini kaydederek, "Şu anda aramızdaki ilişkiler sağlam temellere dayanıyor ve sürdürülüyor. Büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlaması, İran ve Azerbaycan heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, ortak tatbikatlar yapılması ve çözülmemiş sorunların çözülmesi ilişkilerimizin giderek güçlendiğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Alizade, İran ile ticari ilişkilerinin geçen yıla oranla yüzde 30 arttığını ve başta enerji olmak üzere bir çok alanda ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Resepsiyonda Azerbaycan'a ait yöresel çalgılar ve danslarla konuklara müzik ziyafeti sunulurken Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Alizade ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, bağımsızlık günü pastasını birlikte kesti.