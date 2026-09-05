Azerbaycan'dan Ermeni Mahkum İddialarına Yalanlama

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, ülkede suç işledikleri gerekçesiyle hüküm giyen Ermeni asıllı kişilere yönelik dini ayrımcılık yapıldığı, işkence uygulandığı ve dini özgürlüklerinin kısıtlandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Aliyeva, yaptığı açıklamada, dün Ermenistan'da düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan'da hükümlü Ermeni asıllı kişilerin dini aidiyetleri yüzünden ayrımcılığa uğradıkları, işkence gördükleri, Hristiyan dini sembollerinin yok edildiği, İncil okumalarına izin verilmediği ve Kur'an okumaya zorlandıkları yönünde bazı iddiaların ortaya atıldığını belirtti.

Aliyeva, bu iddiaların asılsız olduğunu ve barış görüşmelerini bozmaya yönelik girişim olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hiçbir güvenilir kanıt sunulmadan bu denli ağır suçlamaların kamuoyuna gerçekmiş gibi aktarılmasının insan haklarının korunması ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkati çeken Aliyeva, özellikle bireysel vakaların dini aidiyetle ilişkilendirilerek Hristiyan-Müslüman çatışması çerçevesine taşınması girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aliyeva, Azerbaycan'ın çok uluslu, çok dinli ve laik bir devlet olduğunun altını çizerek, ülkede farklı dini inançlara mensup kişilerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasına eşit yaklaşım gösterildiğini ve din özgürlüğüne saygı duyulduğunu ifade etti.

Mahkeme tarafından belirlenen cezai sorumluluğun kişilerin etnik aidiyetiyle ilişkilendirilmesinin de kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Aliyeva, bireylerin işledikleri fiiller nedeniyle yasalara uygun şekilde çektikleri cezaların "etnik veya dini zulüm" şeklinde sunulamayacağını belirtti.

Aliyeva, cezai sorumluluğun kişilerin etnik veya dini aidiyetlerine göre değil işlenen fiillerin niteliği, toplanan deliller ve mahkemenin hukuki değerlendirmesi temelinde belirlendiğini vurguladı.

Azerbaycan'da hükümlü bulunan Ermeni asıllı kişiler ziyaret edildi

Ombudsmanlık olarak farklı tarihlerde Azerbaycan'da hükümlü bulunan Ermeni asıllı kişileri ziyaret ettiklerini anlatan Aliyeva, bu kişilerin hak ve özgürlüklerinin uluslararası standartlara uygun şekilde ve ayrımcılığa izin verilmeden güvence altına alındığının, tıbbi yardım ve diğer gerekli hizmetlere erişimlerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Aliyeva, "işkence", "dini zulüm" ve dini aidiyet temelinde ayrımcılık gibi ağır suçlamaların barış görüşmelerine zarar vermeye ve dini temelde çatışma yaratmaya hizmet ettiğine dikkati çekerek, insan haklarının korunması alanında faaliyet gösteren kişilere açıklamalarında sorumlu davranmaları, objektif ve doğrulanmış gerçeklere dayanmaları, barışa ve karşılıklı güvene zarar verebilecek söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Azerbaycan'da, Karabağ'daki işgal döneminin yöneticileri ve askeri yetkililer de dahil olmak üzere 15 Ermenistan vatandaşı, işledikleri suçlar nedeniyle yargılanarak çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA