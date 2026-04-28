Azerbaycan halk şairi Rüstemhanlı'nın doğumunun 80. yılı kutlandı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Azerbaycan- Türkiye kardeşliği, getirdiğimiz o büyük bütünleşme adımları, bugün dünyaya örnek teşkil eden ve eşi benzeri olmayan bir muhtevaya taşınmıştır." dedi.

Zorlu, Azerbaycan halk şairi Sabir Rüstemhanlı'nın doğumunun 80. yılı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Rüstemhanlı'nın emanet edeceği üç temel yaklaşım ve ilke bulunduğunu ifade eden Zorlu, bunlardan ilkinin onun insan sevgisi, insanlığa sevgi anlayışını yaymaya çalışması, heyecanı ve iradesi olduğunu belirtti.

Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birinin, insanlık değerleri üzerine devlet ve millet inşa edebilmek olduğunu dile getiren Zorlu, "Rüstemhanlı, 1987'de, daha bu meseleler hiç konuşulmazken, konuşulmasının zor ve belki yasak olduğu günlerde 'Ben yüzümü Turan'a döndüm.' diyen bir insan ve bu şekilde eserler ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Gerçekten de bugün sizlerin açtığı bu ufuk yolculuğunda Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyası, birlik olmanın bilincini ve hazzını yaşıyor ve bunu ete kemiğe nasıl büründüreceğiz, bütün kurum ve kuruluşlarımızda bunun çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla dün sizin kurduğunuz bu hayal, belki o gün çok anlamlandırılamadı ama bugün bizim en büyük gerçeklerimizden bir tanesi. Bizlere düşen elbette bunu daha da ileriye götürebilmek." diye konuştu.

Rüstemhanlı'nın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci bağımsızlık döneminde, bağımsızlık bildirgesine katkı sunan en önemli isimlerden olduğunu belirten Zorlu, şairin, milletvekilliği ve bakanlık yaparak devletin kurulması ve gelişmesinde oynadığı role dikkati çekti.

Zorlu, "Bazı insanlar şair olabilir, elbette çok iyi ve büyük şairlerimiz var. Düşünce insanı olabilir, elbette çok büyük düşünürlerimiz var. Devlet adamı da olabilir, büyük devlet adamlarımız da var. Ama Sabir Rüstemhanlı Bey yaşam mücadelesinde bunların üçünü de bir araya getirerek devletine ve milletine katkı sunan çok önemli bir şahsiyet olarak tarihe çoktan adını yazdırmış bulunuyor." dedi.

Rüstemhanlı'nın 80. yaşını kutlayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan- Türkiye kardeşliği, getirdiğimiz o büyük bütünleşme adımları, bugün dünyaya örnek teşkil eden ve eşi benzeri olmayan bir muhtevaya taşınmıştır. Bununla birlikte artık 8 Türk devleti bir çatı altında Hazar'dan, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a büyük bir yeni ivmelenme döneminin başlangıcındadır. Antalya Diplomasi Forumu'nda iki önemli gerçeği hep birlikte gördük. Biri, 20'den fazla devlet başkanı, onlarca devletin yetkilisinin Türkiye'yi güvenli liman olarak görmesi ve bu güven merkezinde barışı ve diplomasiyi ayakta tutma çabasının, iradesinin burada tecelli etmiş olmasıydı. İkincisi de en çok konuşulan netice cümlelerinden biri 'orta koridor' meselesiydi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev de bunun özellikle altını çizdiler. Orta koridor ve bu hat üzerinden inşallah Azerbaycan'ın zaferiyle birlikte gün yüzüne yeniden çıkan Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle Türkiye ve Türk dünyası, geleceğin rotasını çizen ticaret merkezlerini ve yeni modern İpek Yolu'nu canlandıran o kutlu mücadelelerin de mimarı olacaktır."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise pek çok Azerbaycanlı şair ve yazarın, aynı zamanda aktif şekilde siyasette ve bağımsızlık mücadelelerinde yer aldığına işaret ederek, "Sabir Rüstemhanlı, bu isimlerin en müstesnalarından birisidir, onun için bu yönüyle de kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Onun şiiri yalnızca estetik bir şiir değildir, onun şiiri aynı zamanda bir düşünce sistemidir, hafıza inşasıdır, kimlik çağrısıdır. O kimliğin adı da Türk kimliğidir." diye konuştu.

TÜRKSOY tanıtım filmi ve "Halk Şairi Sabir Rüstemhanlı" belgeselinin gösterildiği programda, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da birer konuşma yaptı.