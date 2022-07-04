Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da Bayramov'un Abdullahiyan tarafından karşılanması Bayramov ve Abdullahiyan'ın fotoğraf çekinmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin... Bayramov'un Abdullahiyan tarafından karşılanması Bayramov ve Abdullahiyan'ın fotoğraf çekinmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. AA / Eisa Mohammadi - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Tahran İran Güncel Haberler

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