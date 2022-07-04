Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Bayramov'un Abdullahiyan tarafından karşılanması Bayramov ve Abdullahiyan'ın fotoğraf çekinmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin...
Bayramov'un Abdullahiyan tarafından karşılanması
Bayramov ve Abdullahiyan'ın fotoğraf çekinmesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel