Azerbaycan, Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin açıklama yaptı

Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesini kınayarak, bu tür eylemlerin bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili olayın barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturmakta olup kabul edilemezdir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan'ın, Türk hükümetinin, halkın ve ülke topraklarının güvenliğini sağlama yönündeki çabalarını desteklediği belirtilerek, "Azerbaycan, kararlılıkla Türkiye'nin yanındadır." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
