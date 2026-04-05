Azerbaycan'dan Rusya'ya "Karabağ" tepkisi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da son günlerde Karabağ bölgesine ilişkin yapılan açıklamalara tepki göstererek, bu konunun siyasi spekülasyon aracı haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 1 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirilen görüşme sırasında ve sonrasında Rus yetkililer tarafından Azerbaycan'ın iç işlerine giren konulara değinildiği ifade edildi.

Açıklamada, diplomatik kanallar aracılığıyla Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesinin siyasi spekülasyonlara konu edilmesine karşı tutumunun Rusya makamlarına iletildiği belirtilerek, bu tür yaklaşımların sonlandırılmasına yönelik beklentinin Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, hükümeti ve Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde dile getirildiği kaydedildi.

Buna rağmen konunun Rusya'nın resmi siyasi söyleminde yer almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Karabağ'ın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu hatırlatıldı.

Karabağ'ın, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olduğunun, herhangi bir devletin kararına değil, tarih, uluslararası hukuk ve adalet ilkelerine dayandığı belirtilen açıklamada, bu durumun 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023'e gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla bir kez daha teyit edildiği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya dahil hiçbir ülkenin hiçbir dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamadığı kaydedilerek, ülkenin egemenliğine ilişkin konuların mevcut Rusya-Ermenistan ilişkileri çerçevesinde kamuoyunda tartışma konusu yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Putin, Paşinyan'la yaptığı görüşmede, Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) Karabağ Savaşı döneminde destek sağlamaması konusunda eleştirdiğine işaret ederek, "Siz, 2022'de Prag'da Karabağ'ın, Azerbaycan'ın parçası olduğunu kabul ettiniz. KGAÖ'nün, Azerbaycan için boyut kazanmış olan bir sürece müdahale etmesi kesinlikle yanlış olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Peskov ise bir televizyon kanalına "Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak tanınmasının mevcut Ermenistan yönetiminin kararı olduğu, Rusya'nın bu konuyla ilgisinin bulunmadığı" şeklinde açıklama yapmıştı.