Azerbaycan: Terör eylemlerine hazırlanan yapı çökertildi

Güncelleme:
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilere karşı düzenlediği operasyonda, terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan kişileri gözaltına aldı ve patlayıcı düzenekler ele geçirdi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "ülkede terör eylemleri yapmaya hazırlanan bazı yapıların" engellendiğini açıkladı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından yapılan açıklamada, "ülkede terör eylemleri düzenlemeyi planlayan ve "İran Devrim Muhafızlarıyla (DMO) bağlantılı oldukları" belirlenen kişilere karşı operasyon yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, İsrail'in Bakü Büyükelçiliği, Dağ Yahudileri Topluluğu ve Aşkenaz Sinagogu'na karşı terör eylemleri yapmayı planlayan kişilerin gözaltına alındığı" ifadeleri kullanıldı.

"DMO talimatıyla terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan Azerbaycan vatandaşlarından üç patlayıcı düzenek" ele geçirildiği aktarıldı."

DTX, operasyonlarla ilgili bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

