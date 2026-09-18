Azerbaycan'da kamu ve din görevlilerine suikast hazırlığıyla bağlantılı 10 kişi tutuklandı

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Azerbaycan'da terörün finansmanı ve kamu ve din görevlilerine suikast hazırlığıyla bağlantılı suç örgütüne yönelik 5 ülkede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisiden yapılan açıklamada, bir grup kişinin Azerbaycan'daki kamu ve din görevlilerine suikast düzenlemek amacıyla bir araya geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin bu amaçla gerçekleştirdikleri gizli görüşmeler ve telefon görüşmelerinin kayda alınarak belgelendiği aktarıldı.

Suç örgütü üyelerinin önceden hedef olarak belirledikleri Azerbaycan vatandaşlarına suikast düzenlemek amacıyla bu kişilerin sürekli kullandıkları güzergahları ve kişisel koruma durumlarını araştırarak bilgi topladıkları tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerin planlanan suçları gerçekleştirdikten sonra yurt dışındaki çatışma bölgelerine kaçmak üzere anlaştıklarının belirlendiği kaydedildi.

Suç örgütünün bir üyesinin Azerbaycan dışında dini radikalizm temelinde yürütülen silahlı çatışmalara katılan kişilerin yanı sıra uluslararası düzeyde tanınan terör örgütlerinin kripto para sistemleri üzerinden finanse edilmesini organize ettiğinin de tespit edildiği aktarıldı.

Diğer ülkelerin güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, uluslararası terörün finansmanına katılan ve farklı ülkelerde yaşayan kişilerden oluşan suç örgütünün geniş yapılanmasının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Söz konusu yapılanmaya yönelik 5 ülkede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 10 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin, terörün finansmanı, suç örgütü kurma ve devlet veya kamu görevlisinin hayatına suikast hazırlığı gibi suçlardan mahkemeye çıkarılarak tutuklandıkları kaydedildi.

Kaynak: AA