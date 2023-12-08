Azerbaycan'da Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerdeki seçmenler oy kullanacak

Azerbaycan'da kararnameyle bir yıl erkene alınan cumhurbaşkanı seçiminde Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki 20 bin seçmen de oy kullanacak.

Azerbaycan'da kararnameyle bir yıl erkene alınan cumhurbaşkanı seçiminde Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki 20 bin seçmen de oy kullanacak.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken seçimde işgalden kurtarılan bölgelerde de sandık ve oy kullanma kabinlerinin kurulacağını belirtti.

Penahov, "Askeri birlikleri de hesaba katarsak kurtarılan bölgelerde oy kullanacak seçmenlerin sayısı 20 bin olacak. Bu vatandaşlar, bu bölgede ilk kez oy kullanarak tarihe geçecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi takvimini onaylayan Merkezi Seçim Komisyonu, vatandaşların oy kullanma hakkını ihlal eden eylemleri ve şikayetleri araştıracak uzman grubu da oluşturdu.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Aralık'ta imzaladığı kararnameyle seçimin yaklaşık bir yıl öne çekilerek 7 Şubat 2024'e alınması talimatını vermişti.