Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı kurbanları anısına kan bağışı kampanyası yapıldı

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet ordusunun gerçekleştirdiği katliamın kurbanları için kan bağışı kampanyası yapıldı. Kampanya, hemofili ve talasemi hastaları ile kana ihtiyaç duyanların tedavisine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da eski Sovyet ordusunun kadın ve çocuk ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği katliamın kurbanları anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Azerbaycan Bölge Başkanlığı ile Azerbaycan Kan Bankası tarafından, "Kan birliğimiz, can birliğimizdir" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan kanların, hemofili ve talasemi hastaları ile kana ihtiyaç duyanların tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile UID Azerbaycan Bölge Başkanı Cengiz Aygör de etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Büyükelçi Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem 20 Ocak'ta hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikteliğini vurgulamak adına tüm etkinlikleri desteklediklerini belirterek organizatörlere teşekkür etti.

20 Ocak Katliamı

1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepki göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda uzun süreli mitingler düzenlemişti.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 150 sivili katletmiş, yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
