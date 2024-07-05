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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa şehrine gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Fidan, yarın zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak ve zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a eşlik edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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