Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Aliyev'e ileten Çiftçi, kabul için teşekkür etti.

Aliyev de Erdoğan'a selamının iletilmesini rica etti.

Kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilkelerine dayandığı vurgulanarak ilişkilerin tüm alanlarda genişlediği belirtildi.

İki ülkenin ilgili kurumları arasında verimli işbirliklerinin kurulduğu ifade edilen kabulde, Azerbaycan ve Türkiye İçişleri Bakanlıklarının başarılı işbirliği yürüttüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Haberler.com
500

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!

Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi

Ateşkeste kriz patlak verdi! Kritik paylaşımı dakikalar içinde sildi