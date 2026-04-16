Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kahramanmaraş'taki saldırıda ölenler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırı sonucu çoğunluğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması haberini derin sarsıntı ve üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Aliyev mesajında, "Bu korkunç olaydan son derece öfkeleniyor, çocuklara yönelik bu zalimce eylemi şiddetle kınıyoruz. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, sabır temenni ediyor, yaralıların en kısa sürede iyileşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
