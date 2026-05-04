Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Avrupa Parlamentosu Ermenistan'la Barış Sürecini Baltalıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Parlamentosu’nu (AP), Bakü ile Erivan arasındaki barış sürecini zayıflatmakla suçladı. Aliyev, AP’nin son yıllarda Azerbaycan’a yönelik aldığı kararların “saldırgan bir dil içerdiğini” ve süreci desteklemek yerine “fiilen sabote ettiğini” ileri sürdü

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Parlamentosu'nu (AP), Bakü ile Erivan arasındaki barış sürecini zayıflatmakla suçladı. Aliyev, AP'nin son yıllarda Azerbaycan'a yönelik aldığı kararların "saldırgan bir dil içerdiğini" ve süreci desteklemek yerine "fiilen sabote ettiğini" ileri sürdü

Aliyev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne video mesajla katılarak yaptığı konuşmada, "Bu yapı (AP) barış sürecini desteklemek yerine aslında onu baltalıyor. Mayıs 2021'den 30 Nisan 2026'ya kadar Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'a karşı saldırgan dil içeren 14 karar kabul etti. Beş yılda 14 karar, adeta bir takıntı. Sonuncusu da dört gün önce kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Aliyev, buna karşılık olarak Azerbaycan parlamentosunun 1 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu ile iş birliğinin askıya alınmasına ve Bakü'nün EuroNest Parlamenter Asamblesi üyeliğinin sonlandırılması sürecinin başlatılmasına karar verdiğini  hatırlattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları üzerinden Azerbaycan'ı eleştiren kararının ardından Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'i bakanlığa çağırarak protesto notası iletti. Bakanlık, söz konusu kararın "gerçekleri çarpıttığını, tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğunu" savundu.

Kaynak: ANKA
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak