Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Abbas'a mesajında bağımsız Filistin'e destek verdi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini belirterek, "kardeş Filistin halkına insani destek sağlamaya devam edeceklerini" bildirdi.

Aliyev, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında Filistin Devleti'nin milli bayramı dolayısıyla Abbas'ı ve onun şahsında tüm Filistin halkını kendi adına ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Aliyev, Azerbaycan ile Filistin arasındaki dostluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanan ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Filistin meselesine ilişkin tutumunda her zaman dayanışma sergileyerek bu sorunun, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili karar ve kararları doğrultusunda iki devlet ilkesi temelinde çözülmesini desteklemektedir."

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bundan sonra da kardeş Filistin halkına insani destek sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA