Aliyev: Sınırlarımızın ötesinde barış istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırlarının ötesinde barış istediklerini söyleyerek ABD-İran ve Rusya-Ukrayna savaşlarının durdurulması gerektiğini söyledi.

4. Şuşa Global Media Forumu katılımcılarıyla bir araya gelen Aliyev, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Aliyev, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile Avrupa Parlamentosunun (AP) Azerbaycan'a karşı önyargılı olduğunu belirtti.

AKPM ve AP'nin Azerbaycan'a karşı adımlar attığını hatırlatan Aliyev, AKPM üyeliğini askıya aldıklarını, Avrupa Konseyinden tamamen ayrılmayı da düşündüklerini bildirdi.

Aliyev, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in kendisine başvurarak bunu yapmamasını istediğini hatırlatarak, "Bunun üzerine bu kararı beklemeye aldım. Ne var ki o zamandan bu yana hiçbir gelişme olmadı. AKPM tarafından Azerbaycan'a yönelik bazı çok tuhaf ve ültimatom niteliğinde talepler dile getiriliyor ve bunlar kesinlikle kabul edilemez. İlişkileri bozan biz olmadık, onlar oldu. Hiçbir meşru gerekçe olmaksızın bizi oy kullanma hakkından mahrum bıraktılar." dedi.

Azerbaycan heyetinin AKPM'deki oy kullanma hakkının iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan Avrupa Konseyinden tamamen ayrılırsa ülkede bunu fark edecek kimse olmaz. Burada o kurumun içinde olmak ya da olmamak çok şeyi değiştirmiyor. Belki içinde olmamak daha iyidir. Ama biz çatışma arayışında değiliz." şeklinde konuştu.

Sınır ötesinde talebi

Aliyev, Rusya-Ukrayna ve ABD-İran savaşlarına değinerek Azerbaycan'ın savaşların yaşandığı bölgenin tam ortasında bulunduğunu, bunun da endişe kaynağı olduğunu söyledi.

ABD ile İran arasında barışın sağlanacağına inandıklarını söyleyen Aliyev, Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerini takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Aliyev, "Barışın mümkün olduğundan eminim. Buna inanmadığınız zaman yaşamak çok zor olur. Bence önemli olan, barış sağlandıktan sonra bölgenin nasıl görüneceğidir. Burada çeşitli senaryolar ve çeşitli seçenekler var ve birçok ülke elbette kendi stratejik görüşlerini takip ediyor. Biz sınırlarımızın ötesinde barış istiyoruz. Çünkü içeride barışınız olsa bile sınırlarınızın etrafında çatışmalar varsa kendinizi hiçbir zaman güvende hissedemezsiniz." dedi.

Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalinden ve 2. Karabağ Savaşı'ndan bahseden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Biz durmamız gereken noktada durduk. Savaşı sonsuza kadar sürdürmemek için durduk. Başka seçeneklerimiz olabilirdi, ancak sorumluluk ve bilgelik durmayı gerektiriyordu. Çünkü durmasaydık, Ermenistan ile savaş devam edecekti. Belki düşük yoğunluklu bir şekilde sürecek, sonra yeniden tırmanacak, sonra yeniden yavaşlayacak ve insanlar ölmeye devam edecekti. Aynı şey Orta Doğu'da da yapılmalıdır. Sıcak çatışma dönemi sona erdiğinde, Körfez ülkeleri ile İran durmalıdır. İlişkileri normalleştirmeye çalışmalı ve bu süreci küresel bir çatışmaya dönüştürmemeliler."

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Bu savaş durdurulmalıdır"

Aliyev, Ukraynalı bir gazetecinin "Ukrayna halkına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne tavsiye edersiniz?" sorusuna, "Ukrayna'ya işgali kabullenmemeyi tavsiye ediyorum. Ukrayna'nın yaptığı da budur. İşgali kabul etmiyor. Diğer tarafa vereceğim tavsiyeye gelince, eğer bana sorarlarsa elbette tavsiyede bulunurum. Ama şu anda, sanırım sizin sorunuz çerçevesinde bu tavsiyeleri vermem pek doğru olmaz. Ancak durumun değerlendirilmesi ve askeri operasyonların sürdürülmesinin geleceğine ilişkin görüşüme gelince, bence artık çoktan anlaşılmış olması gerekirdi ki bu savaş durdurulmalıdır. Üstelik derhal durdurulmalıdır." yanıtını verdi.

Azerbaycan'ın Ukrayna'ya ilişkin tutumunun aynı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının dokunulmazlığını destekledik, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Hiçbir devletin sınırları zor kullanılarak ya da o ülke halkının rızası olmadan değiştirilemez. Bu konuda tutumumuz son derece tutarlı ve kararlıdır." dedi.

"Rusya ile ilişkilerimize değer veriyoruz"

Aliyev, Rusya ile ilişkilerine değinerek, "Rusya ile ilişkilerimize değer veriyoruz. Devlet Başkanı Putin dahil Rus yetkililerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin çok olumlu bir ivme kazandığı yönündeki açıklamalarını da gördük. Zorluklar da vardı ancak önemli olan, bu sürecin artık geride kalmış olmasıdır. Hatta ilişkilerin tamamen normalleştiğini söyleyebilirim. Her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum ve bundan memnunuz." diye kaydetti.

Güney Kafkasya köklü biçimde değişti

Rusya'nın Güney Kafkasya'daki rolüne ilişkin soruya da yanıt veren Aliyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Kafkasya köklü biçimde değişti. Bu değişimin itici gücü İkinci Karabağ Savaşı oldu. Çünkü bu savaş artık yerleşmiş ve değişmez kabul edilen birçok dengede önemli değişikliklere yol açtı. Güney Kafkasya'da daha sonra yaşanan gelişmeler, Azerbaycan'ın egemenliğini tamamen yeniden tesis etmesi, Ermenistan'ın Avrupa yönelimleri ve bununla bağlantılı süreçler, bana göre hem analistlerin hem de devlet adamlarının bölgeyi yeniden değerlendirmesini gerekli kılmaktadır."

Suriye üzerinden komşu ülkelere de ulaşabiliriz

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Azerbaycan gazına olan ilginin arttığını söyleyen Aliyev, "Önceki yıllarda aklımıza bile gelmeyen pazarlara, örneğin Suriye'ye gaz ihraç ediyoruz. Suriye üzerinden komşu ülkelere de ulaşabiliriz. Orada da doğal gaza büyük ihtiyaç var. Avrupalı ortaklarımızla temaslarımızda şu mesajı veriyoruz Uzun vadeli sözleşmelere ihtiyacımız var. Ayrıca ortak çabayla doğal gaz taşıma sisteminin genişletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.