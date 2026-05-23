Kars'ta Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kars'ta düzenlenen konserde iki ülkenin eserleri seslendirildi, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu ve resepsiyon gerçekleştirildi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde iki ülkenin eserleri seslendirildi.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin de gösteri sunduğu etkinliğin ardından kentteki bir salonda "Bağımsızlık Günü Resepsiyonu" düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, katılımcıları karşılayarak sohbet etti.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ve bazı davetlilerin katıldığı program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
