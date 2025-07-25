Ayvalık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ayvalık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Cunda Adası Ortunç Koyu yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada bazı vatandaşların da ekiplere destek verdiği gözlendi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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