Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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