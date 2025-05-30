Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.