Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel