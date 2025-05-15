Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kaza sonrası yaralılardan birinin durumu ciddi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
H.M. (74) idaresindeki 34 ZG 805 plakalı otomobil, H.İ'nin (56) kullandığı 26 BR 792 plakalı otomobil ve H.K. (35) yönetimindeki 10 YT 146 plakalı otomobil Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tuzgölü mevkisinde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan 34 ZG 805 plakalı otomobil, A.K'nin (45) kullandığı motosiklete çarparak durabildi.
Kazada, sürücüler H.M, A.K. ve H.K. ile yolculardan G.M, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.M'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel