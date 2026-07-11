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Ayvalık'ta Zeytin Bahçesinde Yangın

Ayvalık'ta Zeytin Bahçesinde Yangın
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 22 zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 16.50 sıralarında Mutluköy Mahallesi Kaymakam Çeşme mevkisindeki zeytin bahçesinde çıktı. Zeytin bahçesinden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracı ve 6 personel ile yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, yangın nedeniyle 22 zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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