Haberler

Yelkenli teknede 158 kilo esrar ele geçirildi; 8 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda bir yelkenli teknede 158 kilo 664 gram esrar bulunurken, 8 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir yelkenli tekneye, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarının desteğiyle Ayvalık ilçesi Altınoluk açıklarında önceki gün operasyon düzenlendi. Balıkesir polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramada teknede, 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. 8 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

Marketi dağıtan saldırgan kadın tanıdık çıktı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu

Ünlü çift aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Panik yapmayın
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde

Viral olan görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

'Yapamazsın' diyenlere inat aynı anda 3 işi birden yapıyor

"Yapamazsın" diyenlere inat aynı anda 3 işi birden yapıyor