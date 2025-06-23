Ayvalık'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin büfe ile otelin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Naz Ustalı'nın kullandığı 10 US 128 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde yol kenarındaki büfe ile otelin duvarına çarparak devrildi.

Sürücünün eşi Murat Ustalı (36), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan Naz Ustalı, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Ustalı'nın iş insanı olduğu öğrenildi.