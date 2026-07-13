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Ayvalık'ta bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı trafik kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafikte çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan M.E.E. hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelileri B.A. ve A.B. Burhaniye'de yakalanarak tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde M.E.E.'nin trafikte çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan B.A. ve A.B., tutuklandı.

Olay, dün Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 02 HN 911 plakalı aracın sürücüsü M.E.E. ile 27 ADT 013 plakalı araçta bulunan şüpheliler arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.E., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan M.E.E., Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BURHANİYE'DE YAKALANDILAR

Olayın ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada olayın şüphelilerinin B.A. ve A.B. olduğu tespit edildi. Bölgeden kaçan 27 ADT 013 plakalı aracın izini süren ekipler, Burhaniye ilçesine geçtiklerini belirledi. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışma yürüten ekipler, şüphelileri suç aleti 2 bıçak ve bir demir zincirle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Araç trafikten men edilirken, şüphelilere trafik yönünden de idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.A. ve A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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