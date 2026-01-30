Haberler

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefon dolandırıcılığı gerçekleştirirken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede yaşayan E.G'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, evini satmasını ve elde edeceği parayı da "parmak izi çalışması" için teslim etmesini istedi.

Durumdan şüphelenen E.G'nin ihbarı üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

E.G'nin evine gelerek parayı teslim almak isteyen zanlı N.T.K, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Daha sonra polis, dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen B.T. ile taksi sürücüsü A.İ'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T.K. ve B.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.İ'nin aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

