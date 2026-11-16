Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren minibüs denize uçtu, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren minibüs denize uçtu, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü şoförü, aracın denize uçması sonucu kurtarılamadı. Kazada 1'i bebek 10 yolcu yaralanarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ŞOFÖR KURTARILAMADI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü denize uçan Batuhan Yılmaz (31) tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan 1'i bebek 10 yolcu ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın 6 aydır Sarımsaklı Birlik'te minibüs şoförü olarak çalıştığı bildirildi.
MİNİBÜS VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI
Öte yandan, olay yerinde polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Halatlarla bağlanan minibüs, kamyon vinçle sudan çıkarıldı.
Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),