Ayvalık'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

150 Evler Mahallesi Afet İnan Caddesi'nde seyir halindeki 10 AAL 308 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
