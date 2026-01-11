Ayvalık'ta sağanak ve fırtına sonrası gökkuşağı

Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir manzara sundu. Gece boyunca mücadele eden denizciler, sabahı gökkuşağıyla karşıladı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından bugün çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Ayvalık'ta dün, saat 22.30'da başlayan sağanak yağışla birlikte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir saat süren sağanak yağışın ardından gece boyu süren fırtına tekne sahipleri ve denizcilere zor anlar yaşattı. Denizciler, sabah kadar kıyıda teknelerinin zarar görmemesi için nöbet tuttu. Zorlu gecenin ardından Ayvalık, pazar sabahına gökkuşağıyla uyandı. Gökkuşağının sunduğu görsel manzara pek çok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

