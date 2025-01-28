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Ayvalık'ta Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Ayvalık'ta Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Çalıntı motosikletlerin yerini tespit eden polis, zanlılar Ç.B. ve O.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, Ç.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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