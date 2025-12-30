Haberler

Ayvalık'ın Mirası Geleceğe Taşınıyor

Güncelleme:
Ayvalık Alan Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle UNESCO Dünya Mirası kapsamındaki Ayvalık Endüstriyel Peyzajı ve koruma yaklaşımları üzerine seminer gerçekleştirdi. Etkinlik, kültürel mirasın korunması ve yerel değerlerin önemi hakkında bilgilendirme sağladı.

(BALIKESİR)- Ayvalık Alan Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileriyle Koruma Seminerleri kapsamında bir araya geldi. Seminerde, Ayvalık Endüstriyel Peyzajı'nın UNESCO Dünya Mirası çerçevesinde ele alınış süreci, alana yönelik koruma yaklaşımları ve alan yönetimi uygulamaları kapsamlı biçimde aktarıldı.

Öğrenciler, kültürel mirasın korunmasında bütüncül planlama, sürdürülebilirlik ve yerel değerlerin önemi üzerine bilgi edinme fırsatı buldu.

Ayvalık Alan Başkanlığı yetkilileri, bu tür akademik buluşmaların koruma bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Yetkililer, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Balıkesir Üniversitesi Ayvalık MYO Mimari Restorasyon Programı akademik kadrosuna ve öğrencilere davetleri ve etkin katılımları için teşekkür etti.

Yetkililer ayrıca, kültürel mirasın korunmasına yönelik üniversitelerle yapılan iş birliklerinin artarak sürmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Güncel



