Kedi ve tilkilerin yan yana beslendiği anlar kamerada
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir site sakinleri tarafından beslenen kedi ve tilkiler, birlikte yemek yerken cep telefonlarıyla görüntülendi. Küçükköy Mahallesi'nde hayvanların birlikte vakit geçirdiği anlar kaydedildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde site sakinleri tarafından birlikte beslenen kedi ve tilkiler, cep telefonuyla görüntülendi.

Küçükköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede vatandaşların beslediği kedilere, son aylarda 5 tilki de katıldı. Kediler ile tilkilerin birlikte beslendiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde; hayvanların sakin bir şekilde birlikte beslendiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
