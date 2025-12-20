Kedi ve tilkilerin yan yana beslendiği anlar kamerada

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde site sakinleri tarafından birlikte beslenen kedi ve tilkiler, cep telefonuyla görüntülendi.

Küçükköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede vatandaşların beslediği kedilere, son aylarda 5 tilki de katıldı. Kediler ile tilkilerin birlikte beslendiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde; hayvanların sakin bir şekilde birlikte beslendiği anlar yer aldı.