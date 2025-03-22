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Ayvalık'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde resmi kurum ve üç evden hırsızlık yapan şüpheli S.Ç, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, resmi kurum ve üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde üç eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli S.Ç, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Teknik takibe alınan S.Ç, Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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