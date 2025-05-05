Ayvalık'ta Garajdaki Araçta Çıkan Yangın Evi Sardı

Ayvalık'ta Garajdaki Araçta Çıkan Yangın Evi Sardı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir garajda çıkan yangın, kısa sürede müstakil bir villaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde garajdaki araçta çıkıp eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan müstakil bir villanın garajındaki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve, ardından evin yan tarafındaki başka binanın bahçesindeki bir araca da sıçradı.

Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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