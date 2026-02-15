Haberler

Balıkesir -Ayvalık'ta fırtına nedeniyle deniz taştı, sokaklar suyla doldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına, Cunda Adası'nda dalgaların sahili dövmesine ve deniz suyunun sokaklara ulaşmasına neden oldu. Fırtına, hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkarken, geçişleri de kapattı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaşıp, geçişi kapattı.

Ayvalık'ta bugün öğle saatlerinde fırtına çıktı. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına, sahil kesimlerinde özellikle Cunda Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle dalgalar sahili dövdü. Cunda Adası'nda güneyli yönlerden esen ve hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaştı. Dolan sular sokakları geçişe kapattı.

Haber - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
