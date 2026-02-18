Ayvalık'ta 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon; silah ve uyuşturucu ele geçirildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği, 183 tabanca fişeği, 90 av tüfeği kartuşu ve bir miktar metamfetamin ile ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlulara yönelik 7 ayrı adrese, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde, Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda arama yapıldı. Aramalarda; ruhsatsız 1'i kurusıkı 3 tabanca, 6 av tüfeği, çeşitli çaplarda toplam 133 tabanca fişeği ve 90 av tüfeği kartuşu ve 0,80 gram metamfetamin ile ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele, özellikle ateşli silahla gerçekleştirilen olayların önüne geçmek amacıyla gerek istihbarat çalışmaları gerekse saha uygulamaları aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı