Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Ayvalık ilçesine bağlı Sefa-Çamlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde teknesi ile açılan İlkcan Uzun denizde yüzen yaban domuzu gördü. Uzun, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel