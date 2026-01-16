Haberler

Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlkcan Uzun tarafından cep telefonuyla kaydedilen bir yaban domuzu, denizde yüzerken görüntülendi. Denize düştüğü tahmin edilen domuz, kısa süre içinde gözden kayboldu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, teknesiyle açılan İlkcan Uzun tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ayvalık ilçesine bağlı Sefa-Çamlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde teknesi ile açılan İlkcan Uzun denizde yüzen yaban domuzu gördü. Uzun, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini