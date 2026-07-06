Ayvalık'ta çöplükte yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, müdahale sürüyor.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki çöplük alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ayvalık ilçesindeki çöplük alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı