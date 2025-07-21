Ayvalık'ta Çöp Depolama Alanında Yangın Çıktı

Ayvalık'ta Çöp Depolama Alanında Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki çöp depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçedeki çöp depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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