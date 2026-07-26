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Ayvalık'ta çocuklar için ritim atölyesi

Ayvalık'ta çocuklar için ritim atölyesi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyenin mahalleevleri bünyesinde hayata geçirdiği Ritim Atölyesi, çocuklardan ilgi görüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyenin mahalleevleri bünyesinde hayata geçirdiği Ritim Atölyesi, çocuklardan ilgi görüyor.

150 Evler Mahalleevi'nde haftada iki gün düzenlenen atölyede toplam 40 çocuk, eğitmenler eşliğinde ritim eğitimi alarak sosyal ve sanatsal becerilerini geliştiriyor.

Çocukların sanatla iç içe büyümesini önemsediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Mahalleevlerimizde çocuklarımızı yalnızca sosyal etkinliklerle değil, sanatın farklı dallarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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