Ayvalık'ta Çocuğu Kurtaran Adam Boğuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde sürüklenen bir çocuğu kurtaran Osman Cenk, akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredeki bir bot tarafından kurtarılan Cenk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde sürüklenen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi boğuldu.

Pateriça Yarımadası ile Maden Adası arasında bulunan ve deniz çekilince yürüyerek geçilebilen yolda dengesini kaybeden bir çocuk, suda sürüklenmeye başladı.

Bunun üzerine Osman Cenk (49), çocuğu kurtarmak için denize atladı.

Çocuğu kurtaran Cenk, akıntıya kapıldı.

Çevredeki bir bot harekete geçerek akıntıya kapılan Osman Cenk'i bota aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cenk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait

Kendine öyle bir benzetme yaptı ki duyan utandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.