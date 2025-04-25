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Ayvalık Denizcilik Lisesi'nin Tasarladığı Tekneler İzmir Fuarı'nda Sergilendi

Ayvalık Denizcilik Lisesi'nin Tasarladığı Tekneler İzmir Fuarı'nda Sergilendi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki denizcilik mesleki ve teknik lisesinde üretilen 3 tekne, İzmir'de düzenlenen fuarda sergilendi. Okul müdürü Vedat Mazgal, teknelerin ilgiden memnun kaldıklarını ve bir teknelerinin satıldığını duyurdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki denizcilik mesleki ve teknik lisesinde tasarlanan ve üretilen 3 tekne, İzmir'de düzenlenen Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nda beğeniye sunuldu.

İzmir Fuar Merkezi'ndeki stantta sergilenen tekneler, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Vedat Mazgal ile öğretmenler tarafından, ziyaretçilere tanıtılıyor.

Mazgal, yaptığı açıklamada, okulun tanıtımı ve mesleki gelişimini sağlayabilmek ve sektörde varlık gösterebilmek amacıyla katıldıkları fuarda gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mazgal, stanttaki "Alpago" isimli 7 metre boyundaki ahşap sürat teknesinin İstanbul'dan bir alıcıya satıldığı bilgisini de verdi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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