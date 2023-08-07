Ayvalık Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıttı

Ayvalık Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'na dokuz kazan kuruldu ve dört bin kişiye aşure dağıtıldı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar için ayrılan bir kazanla dağıtım yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geleneksel Aşure Günü geleneğini yaşattıklarını belirtti.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'na dokuz kazan kuruldu. Meydanda yaklaşık dört bin kişiye aşure dağıtılırken, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için de bir kazan ayrıldı.

Aşure Günü'nde meydana kurulan dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzyıllardır devam eden "Aşure Günü" geleneğini yaşattıklarını söyledi. Başkan Ergin'e dağıtımda; Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Pir Sultan Abdal Derneği Ayvalık Şubesi Başkanı Vedat Tekten ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Geleneksel olarak her yıl Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kazanlarda binlerce vatandaşa aşure dağıttıklarını dile getiren Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Binlerce yıldır köklerimizden geliyor; dayanışma, paylaşma, kardeşlik. Bizim insanımız neyi varsa paylaşabilen, zora düşenlerin yardımına koşan bir toplumun bireyleridir. Biz de bu değerleri yaşatıyor ve gelecek kuşaklara aktarmak için hep canlı tutuyoruz. Muharrem ayında da dağıttığımız aşureyle bu değerlere sahip çıkmış oluyoruz. Ülkemizde olsun Ayvalık'ta olsun kimseyi ötekileştirmeden bir arada ve uyum içinde yaşıyoruz, bolluk ve bereket artsın dileğinde bulunuyorum, ülkemize ve insanlarımıza."