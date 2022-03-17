Ayvalık Belediyesi "Dünya Kadınlar Günü" resim sergisine ev sahipliği yapıyor

VAN (Bültenler) - Başkan Ergin, yıl boyunca sanatçıları Ayvalıklı sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Ayvalıklı ressam Arif Buz'un anısını yaşatmak amacıyla, resimlerinin yer aldığı özel bir köşenin de bulunduğu sergiye eserleriyle şu sanatçılar katıldı: Hilal Kaya, Figen Bilge, Tuğba Aksezmeler, Taner Kalkan, Orhan Otan, Erkan Günönü, Mayda Eren, Nurhayat Oskay, (Ayla Aybaş Van Stokhem ) Ayşe Özkan, Hikmet Sülecik, Rabia Metin, Servet Taş, Çiğdem Varol, Ayşe Gündoğdu, Semra İğdır, Nesrin Kökatan ve Saliha Servetoğlu.

Bültenler / Güncel